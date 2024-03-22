Параскева Петрова
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1895
Дочь: Мария Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Данилов
Рождение ребёнка
?.07.1896
Сын: Илья Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Данилов
Бракосочетание
03.02.1897
Муж: Алексей Данилов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.06.1898
Сын: Пётр Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Данилов
Рождение ребёнка
1898
Сын: Григорий Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Данилов
Рождение ребёнка
27.08.1899
Сын: Александр Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Данилов
Рождение ребёнка
05.10.1900
Сын: Алексей Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Данилов
Рождение ребёнка
25.09.1902
Сын: Филипп Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Данилов
Рождение ребёнка
01.09.1904
Сын: Иоанн Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Данилов
Рождение ребёнка
11.02.1909
Сын: Антоний Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Данилов
Рождение ребёнка
25.10.1910
Дочь: Параскева Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Данилов
Рождение ребёнка
10.02.1912
Сын: Дмитрий Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Данилов
Рождение ребёнка
17.06.1913
Дочь: Агрипина Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Данилов
Рождение ребёнка
29.03.1916
Дочь: Мария Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Данилов
Смерть
Неизвестно