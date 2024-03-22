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Параскева Петрова

Место рождения

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1878 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Пётр

Мать: не указана

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1895

Дочь: Мария Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Данилов

Рождение ребёнка
?.07.1896

Сын: Илья Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Данилов

Бракосочетание
03.02.1897

Муж: Алексей Данилов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.06.1898

Сын: Пётр Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Данилов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Григорий Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Данилов

Рождение ребёнка
27.08.1899

Сын: Александр Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Данилов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.10.1900

Сын: Алексей Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Данилов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.09.1902

Сын: Филипп Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Данилов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.09.1904

Сын: Иоанн Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Данилов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.02.1909

Сын: Антоний Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Данилов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.10.1910

Дочь: Параскева Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Данилов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.02.1912

Сын: Дмитрий Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Данилов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.06.1913

Дочь: Агрипина Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Данилов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.03.1916

Дочь: Мария Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Данилов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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