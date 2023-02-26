Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Параскева Петрова
Мать ребёнка: не указана
Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1887
Дочь: Варвара Петрова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно