Домникия (Исаева)
Место рождения
Дата рожденияДо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
16.01.1824
Муж: Мартин Фёдоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1830
Сын: Василий Мартинов
Отец ребёнка: Мартин Фёдоров
Рождение ребёнка
25.01.1833
Дочь: Ксения Мартинова
Отец ребёнка: Мартин Фёдоров
Рождение ребёнка
08.06.1836
Дочь: Акилина Мартинова
Отец ребёнка: Мартин Фёдоров
Рождение ребёнка
12.02.1838
Сын: Мартынов Алексей Мартинов
Отец ребёнка: Мартин Фёдоров
Рождение ребёнка
06.04.1840
Сын: Георгий Мартинов
Отец ребёнка: Мартин Фёдоров
Рождение ребёнка
19.09.1842
Дочь: Фёкла Мартинова
Отец ребёнка: Мартин Фёдоров
Рождение ребёнка
29.06.1846
Дочь: Ефимия Мартинова
Отец ребёнка: Мартин Фёдоров
Смерть
Неизвестно