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Домникия (Исаева)

Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1788 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1806 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1806

Отец: Исай

Мать: не указана

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
16.01.1824

Муж: Мартин Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1830

Сын: Василий Мартинов

Отец ребёнка: Мартин Фёдоров

Рождение ребёнка
25.01.1833

Дочь: Ксения Мартинова

Отец ребёнка: Мартин Фёдоров

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.06.1836

Дочь: Акилина Мартинова

Отец ребёнка: Мартин Фёдоров

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.02.1838

Сын: Мартынов Алексей Мартинов

Отец ребёнка: Мартин Фёдоров

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.04.1840

Сын: Георгий Мартинов

Отец ребёнка: Мартин Фёдоров

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.09.1842

Дочь: Фёкла Мартинова

Отец ребёнка: Мартин Фёдоров

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.06.1846

Дочь: Ефимия Мартинова

Отец ребёнка: Мартин Фёдоров

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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