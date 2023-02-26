Мартин Фёдоров
Место рожденияд.Битого Камня Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1806
Дата смерти23.05.1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
16.01.1824
Жена: Домникия (Исаева)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1830
Сын: Василий Мартинов
Мать ребёнка: Домникия (Исаева)
Рождение ребёнка
20.03.1831
Сын: Агапий Мартинов
Мать ребёнка: Евдокия Исаева
Рождение ребёнка
25.01.1833
Дочь: Ксения Мартинова
Мать ребёнка: Домникия (Исаева)
Рождение ребёнка
08.06.1836
Дочь: Акилина Мартинова
Мать ребёнка: Домникия (Исаева)
Рождение ребёнка
12.02.1838
Сын: Мартынов Алексей Мартинов
Мать ребёнка: Домникия (Исаева)
Рождение ребёнка
06.04.1840
Сын: Георгий Мартинов
Мать ребёнка: Домникия (Исаева)
Рождение ребёнка
19.09.1842
Дочь: Фёкла Мартинова
Мать ребёнка: Домникия (Исаева)
Рождение ребёнка
29.06.1846
Дочь: Ефимия Мартинова
Мать ребёнка: Домникия (Исаева)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Исаева
Смерть
23.05.1858