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Мартин Фёдоров

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Место рождения

д.Битого Камня Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1806

Дата смерти

23.05.1858

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: ?

Мать: ?

д.Битого Камня Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
16.01.1824

Жена: Домникия (Исаева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1830

Сын: Василий Мартинов

Мать ребёнка: Домникия (Исаева)

Рождение ребёнка
20.03.1831

Сын: Агапий Мартинов

Мать ребёнка: Евдокия Исаева

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.01.1833

Дочь: Ксения Мартинова

Мать ребёнка: Домникия (Исаева)

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.06.1836

Дочь: Акилина Мартинова

Мать ребёнка: Домникия (Исаева)

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.02.1838

Сын: Мартынов Алексей Мартинов

Мать ребёнка: Домникия (Исаева)

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.04.1840

Сын: Георгий Мартинов

Мать ребёнка: Домникия (Исаева)

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.09.1842

Дочь: Фёкла Мартинова

Мать ребёнка: Домникия (Исаева)

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.06.1846

Дочь: Ефимия Мартинова

Мать ребёнка: Домникия (Исаева)

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Исаева

Смерть
23.05.1858
Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
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