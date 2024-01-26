Смолина (Баранова) Анастасия Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1990
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
08.11.2014
Муж: Смолин Иван
Рождение ребёнка
17.11.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смолин Иван
Рождение ребёнка
06.03.2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смолин Иван