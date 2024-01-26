Смолина (Баранова) Анастасия Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смолина (Баранова) Анастасия Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1990

Пол

Женский

Отец

1947 г.р.

Мать

1951 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1990

Отец: Баранов Анатолий Васильевич

Мать: Баранова (Козлова) Татьяна Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
08.11.2014

Муж: Смолин Иван

Рождение ребёнка
17.11.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смолин Иван

Рождение ребёнка
06.03.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смолин Иван

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