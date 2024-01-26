Смолин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.2014
Рождение ребёнка
17.11.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смолина (Баранова) Анастасия Анатольевна
Рождение ребёнка
06.03.2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смолина (Баранова) Анастасия Анатольевна