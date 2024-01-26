Смолин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смолин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1990 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.11.2014

Жена: Смолина (Баранова) Анастасия Анатольевна

Рождение ребёнка
17.11.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смолина (Баранова) Анастасия Анатольевна

Рождение ребёнка
06.03.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смолина (Баранова) Анастасия Анатольевна

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