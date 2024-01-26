Баранова (Козлова) Татьяна Николаевна
Место рождения
Дата рождения04.10.1951
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1951
Отец: Козлов Николай ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дочь Валентины
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.03.1974
Дочь: Руднева (Баранова) Ольга Анатольевна
Отец ребёнка: Баранов Анатолий Васильевич
Рождение ребёнка
18.07.1976
Сын: Баранов Василий Анатольевич
Отец ребёнка: Баранов Анатолий Васильевич
Рождение ребёнка
06.11.1986
Дочь: Агапова (Баранова) Евгения Анатольевна
Отец ребёнка: Баранов Анатолий Васильевич
Рождение ребёнка
25.06.1988
Дочь: (Баранова) Ирина Анатольевна
Отец ребёнка: Баранов Анатолий Васильевич
Рождение ребёнка
03.01.1990
Дочь: Смолина (Баранова) Анастасия Анатольевна
Отец ребёнка: Баранов Анатолий Васильевич