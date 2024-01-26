Баранова (Козлова) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаранова (Козлова) Татьяна Николаевна

Баранова (Козлова) Татьяна Николаевна

Место рождения

Лев Толстой, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

04.10.1951

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1951

Отец: Козлов Николай ?

Мать: не указана

Лев Толстой, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дочь Валентины

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баранов Анатолий Васильевич

Рождение ребёнка
08.03.1974

Дочь: Руднева (Баранова) Ольга Анатольевна

Отец ребёнка: Баранов Анатолий Васильевич

Рождение ребёнка
18.07.1976

Сын: Баранов Василий Анатольевич

Отец ребёнка: Баранов Анатолий Васильевич

Рождение ребёнка
06.11.1986

Дочь: Агапова (Баранова) Евгения Анатольевна

Отец ребёнка: Баранов Анатолий Васильевич

Рождение ребёнка
25.06.1988

Дочь: (Баранова) Ирина Анатольевна

Отец ребёнка: Баранов Анатолий Васильевич

Рождение ребёнка
03.01.1990

Дочь: Смолина (Баранова) Анастасия Анатольевна

Отец ребёнка: Баранов Анатолий Васильевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.