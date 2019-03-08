Руднева (Баранова) Ольга Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Руднева (Баранова) Ольга Анатольевна

Место рождения

Раменское, Россия

Дата рождения

08.03.1974

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1974

Отец: Баранов Анатолий Васильевич

Мать: Баранова (Козлова) Татьяна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Руднев Геннадий Анатольевич

Рождение ребёнка
01.11.1992

Сын: Руднев Алексей Геннадьевич

Отец ребёнка: Руднев Геннадий Анатольевич

Рождение ребёнка
28.04.1998

Дочь: (Руднева) Екатерина Геннадьевна

Отец ребёнка: Руднев Геннадий Анатольевич

Рождение ребёнка
04.11.2004

Сын: Руднев Николай Геннадьевич

Отец ребёнка: Руднев Геннадий Анатольевич

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