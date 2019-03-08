Руднева (Баранова) Ольга Анатольевна
Место рожденияРаменское, Россия
Дата рождения08.03.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1974
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.11.1992
Сын: Руднев Алексей Геннадьевич
Отец ребёнка: Руднев Геннадий Анатольевич
Рождение ребёнка
28.04.1998
Дочь: (Руднева) Екатерина Геннадьевна
Отец ребёнка: Руднев Геннадий Анатольевич
Рождение ребёнка
04.11.2004
Сын: Руднев Николай Геннадьевич
Отец ребёнка: Руднев Геннадий Анатольевич