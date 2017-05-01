Пономарёв Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1934
Дата смерти?.05.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1934
Развод
Неизвестно
Жена: Пономарёва Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пономарёв Сергей
Мать ребёнка: Пономарёва Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пономарёва Лидия
Рождение ребёнка
24.06.1956
Сын: Пономарёв Александр
Мать ребёнка: Пономарёва Лидия
Смерть
?.05.2017