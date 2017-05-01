Пономарёв Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПономарёв Василий

Пономарёв Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1934

Дата смерти

?.05.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1934

Отец: Пономарёв Дементий Андреевич

Мать: Пономарёва (Данилова) Евдокия Алексеевна

Развод
Неизвестно

Жена: Пономарёва Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономарёв Сергей

Мать ребёнка: Пономарёва Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарёва Лидия

Рождение ребёнка
24.06.1956

Сын: Пономарёв Александр

Мать ребёнка: Пономарёва Лидия

Смерть
?.05.2017

Мы используем куки для улучшения работы сайта.