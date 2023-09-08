Пономарёва (Данилова) Евдокия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПономарёва (Данилова) Евдокия Алексеевна

Пономарёва (Данилова) Евдокия Алексеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Данилов Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Пономарёв Алексей

Отец ребёнка: Пономарёв Дементий Андреевич

Северное, Северный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Пономарёв Иван

Отец ребёнка: Пономарёв Дементий Андреевич

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Антонина

Отец ребёнка: Пономарёв Дементий Андреевич

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Пономарёв Дементий Андреевич

Рождение ребёнка
28.12.1922

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Пономарёв Дементий Андреевич

Северное, Северный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
23.01.1925

Сын: Пономарёв Григорий

Отец ребёнка: Пономарёв Дементий Андреевич

Рождение ребёнка
1927

Сын: Пономарёв Андрей

Отец ребёнка: Пономарёв Дементий Андреевич

Рождение ребёнка
27.01.1930

Сын: Пономарёв Дементий Дементьевич

Отец ребёнка: Пономарёв Дементий Андреевич

Северное, Северный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
04.02.1934

Сын: Пономарёв Василий

Отец ребёнка: Пономарёв Дементий Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарёв Дементий Андреевич

Смерть
1982
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close