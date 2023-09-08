Пономарёва (Данилова) Евдокия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти1982
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Данилов Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Сын: Пономарёв Алексей
Отец ребёнка: Пономарёв Дементий Андреевич
Рождение ребёнка
1914
Сын: Пономарёв Иван
Отец ребёнка: Пономарёв Дементий Андреевич
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Антонина
Отец ребёнка: Пономарёв Дементий Андреевич
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Пономарёв Дементий Андреевич
Рождение ребёнка
28.12.1922
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Пономарёв Дементий Андреевич
Рождение ребёнка
23.01.1925
Сын: Пономарёв Григорий
Отец ребёнка: Пономарёв Дементий Андреевич
Рождение ребёнка
1927
Сын: Пономарёв Андрей
Отец ребёнка: Пономарёв Дементий Андреевич
Рождение ребёнка
27.01.1930
Сын: Пономарёв Дементий Дементьевич
Отец ребёнка: Пономарёв Дементий Андреевич
Рождение ребёнка
04.02.1934
Сын: Пономарёв Василий
Отец ребёнка: Пономарёв Дементий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1982