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Ефим Иванович

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Место рождения

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Пятай (Иван Иванович)

Мать: Василиса Трофимовна

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Данила Иванович

Мать ребёнка: Арина Федоровна

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Евдокея Ефимовна

Мать ребёнка: Арина Федоровна

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Артемий Ефимович

Мать ребёнка: Арина Федоровна

Смерть
Неизвестно
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