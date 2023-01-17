Ефим Иванович
Место рождения
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Пятай (Иван Иванович)
Мать: Василиса Трофимовна
Рождение ребёнка
1775
Сын: Данила Иванович
Мать ребёнка: Арина Федоровна
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Евдокея Ефимовна
Мать ребёнка: Арина Федоровна
Рождение ребёнка
1786
Сын: Артемий Ефимович
Мать ребёнка: Арина Федоровна
Смерть
Неизвестно