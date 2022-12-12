Арина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арина Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Сын: Данила Иванович

Отец ребёнка: Ефим Иванович

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Евдокея Ефимовна

Отец ребёнка: Ефим Иванович

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Артемий Ефимович

Отец ребёнка: Ефим Иванович

Смерть
Неизвестно
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