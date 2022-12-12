Арина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Сын: Данила Иванович
Отец ребёнка: Ефим Иванович
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Евдокея Ефимовна
Отец ребёнка: Ефим Иванович
Рождение ребёнка
1786
Сын: Артемий Ефимович
Отец ребёнка: Ефим Иванович
Смерть
Неизвестно