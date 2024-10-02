Kohonen (Auvinen) Susanna Antintytär — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиKohonen (Auvinen) Susanna Antintytär

Kohonen (Auvinen) Susanna Antintytär

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1700

Дата смерти

30.10.1765

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1695 г.р.

Дети

Вычислено 1725 г.р.
1726 г.р.
Вычислено 1739 г.р.

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1700

Отец: Auvinen Antti

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Kohonen Olli

Рождение ребёнка
Вычислено 1725

Сын: Kohonen Lauri Ollinpoika

Отец ребёнка: Kohonen Olli

Рождение ребёнка
1726

Сын: Kohonen Aatami Ollinpoika

Отец ребёнка: Kohonen Olli

Рождение ребёнка
Вычислено 1739

Сын: Kohonen Antti Ollinpoika

Отец ребёнка: Kohonen Olli

Смерть
30.10.1765

Мы используем куки для улучшения работы сайта.