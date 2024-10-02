Kohonen (Auvinen) Susanna Antintytär
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1700
Дата смерти30.10.1765
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1700
Отец: Auvinen Antti
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Kohonen Olli
Рождение ребёнка
Вычислено 1725
Отец ребёнка: Kohonen Olli
Рождение ребёнка
1726
Сын: Kohonen Aatami Ollinpoika
Отец ребёнка: Kohonen Olli
Рождение ребёнка
Вычислено 1739
Отец ребёнка: Kohonen Olli
Смерть
30.10.1765