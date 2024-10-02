Kohonen Olli
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1695
Дата смерти1773
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1695
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1725
Мать ребёнка: Kohonen (Auvinen) Susanna Antintytär
Рождение ребёнка
1726
Сын: Kohonen Aatami Ollinpoika
Мать ребёнка: Kohonen (Auvinen) Susanna Antintytär
Рождение ребёнка
Вычислено 1739
Мать ребёнка: Kohonen (Auvinen) Susanna Antintytär
Смерть
1773