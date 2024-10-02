Kohonen Olli — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kohonen Olli

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1695

Дата смерти

1773

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1700 г.р.

Дети

Вычислено 1725 г.р.
1726 г.р.
Вычислено 1739 г.р.

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1695

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Kohonen (Auvinen) Susanna Antintytär

Рождение ребёнка
Вычислено 1725

Сын: Kohonen Lauri Ollinpoika

Мать ребёнка: Kohonen (Auvinen) Susanna Antintytär

Рождение ребёнка
1726

Сын: Kohonen Aatami Ollinpoika

Мать ребёнка: Kohonen (Auvinen) Susanna Antintytär

Рождение ребёнка
Вычислено 1739

Сын: Kohonen Antti Ollinpoika

Мать ребёнка: Kohonen (Auvinen) Susanna Antintytär

Смерть
1773

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