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Мусин-Пушкин Иван Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1661

Дата смерти

21.07.1730 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1661

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мусина-Пушкина (Савёлова) Мавра Тимофеевна

Рождение ребёнка
1698

Сын: Мусин-Пушкин Платон Иванович

Мать ребёнка: Мусина-Пушкина (Савёлова) Мавра Тимофеевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
21.07.1730 ст.

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