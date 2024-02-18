Мусин-Пушкин Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1661
Дата смерти21.07.1730 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1661
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1698
Сын: Мусин-Пушкин Платон Иванович
Мать ребёнка: Мусина-Пушкина (Савёлова) Мавра Тимофеевна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
21.07.1730 ст.