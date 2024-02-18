Мусина-Пушкина (Савёлова) Мавра Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусина-Пушкина (Савёлова) Мавра Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Савёлов Тимофей Петрович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мусин-Пушкин Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1698

Сын: Мусин-Пушкин Платон Иванович

Отец ребёнка: Мусин-Пушкин Иван Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

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