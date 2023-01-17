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Захаров Фома Кондратьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.07.1841 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1841 ст.

Отец: Захаров Кондратий Дмитриевич

Мать: Захарова Татьяна Фёдоровна

Рождение ребёнка
20.02.1862 ст.

Сын: Захаров Стефан Фомич

Мать ребёнка: Захарова Муза Фёдоровна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
21.02.1863

Сын: Захаров Василий Фомич

Мать ребёнка: Захарова Муза Фёдоровна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
30.04.1866 ст.

Дочь: Анна Фоминична

Мать ребёнка: Захарова Муза Фёдоровна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
20.08.1871 ст.

Сын: Захаров Пётр Фомич

Мать ребёнка: Захарова Муза Фёдоровна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Стапанида Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Фоминична

Мать ребёнка: Захарова Муза Фёдоровна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Муза Фёдоровна

Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
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