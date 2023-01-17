Захаров Фома Кондратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.07.1841 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1841 ст.
Рождение ребёнка
20.02.1862 ст.
Сын: Захаров Стефан Фомич
Мать ребёнка: Захарова Муза Фёдоровна
Рождение ребёнка
21.02.1863
Мать ребёнка: Захарова Муза Фёдоровна
Рождение ребёнка
30.04.1866 ст.
Дочь: Анна Фоминична
Мать ребёнка: Захарова Муза Фёдоровна
Рождение ребёнка
20.08.1871 ст.
Сын: Захаров Пётр Фомич
Мать ребёнка: Захарова Муза Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Фоминична
Мать ребёнка: Захарова Муза Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Захарова Муза Фёдоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно