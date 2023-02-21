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Захарова Муза Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

19.01.1876 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.02.1862 ст.

Сын: Захаров Стефан Фомич

Отец ребёнка: Захаров Фома Кондратьевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
21.02.1863

Сын: Захаров Василий Фомич

Отец ребёнка: Захаров Фома Кондратьевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
30.04.1866 ст.

Дочь: Анна Фоминична

Отец ребёнка: Захаров Фома Кондратьевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
20.08.1871 ст.

Сын: Захаров Пётр Фомич

Отец ребёнка: Захаров Фома Кондратьевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Фоминична

Отец ребёнка: Захаров Фома Кондратьевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Фома Кондратьевич

Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
19.01.1876 ст.
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Причина смерти: горячка
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