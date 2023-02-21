Захарова Муза Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смерти19.01.1876 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.02.1862 ст.
Сын: Захаров Стефан Фомич
Отец ребёнка: Захаров Фома Кондратьевич
Рождение ребёнка
21.02.1863
Отец ребёнка: Захаров Фома Кондратьевич
Рождение ребёнка
30.04.1866 ст.
Дочь: Анна Фоминична
Отец ребёнка: Захаров Фома Кондратьевич
Рождение ребёнка
20.08.1871 ст.
Сын: Захаров Пётр Фомич
Отец ребёнка: Захаров Фома Кондратьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Фоминична
Отец ребёнка: Захаров Фома Кондратьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.01.1876 ст.
Причина смерти: горячка