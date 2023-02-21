Захарова Татьяна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗахарова Татьяна Фёдоровна

Захарова Татьяна Фёдоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

21.05.1864

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1822

Сын: Захаров Андрей Кондратьевич

Отец ребёнка: Захаров Кондратий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Евдокия Кандратьевна

Отец ребёнка: Захаров Кондратий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Между 1834 и 1840 ст.

Дочь: Акилина Кандратьевна

Отец ребёнка: Захаров Кондратий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Дорохова Александра Кондратьевна

Отец ребёнка: Захаров Кондратий Дмитриевич

Рождение ребёнка
06.07.1841 ст.

Сын: Захаров Фома Кондратьевич

Отец ребёнка: Захаров Кондратий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1842

Сын: Захаров Василий Кондратьевич

Отец ребёнка: Захаров Кондратий Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Кондратий Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.05.1864
Причина смерти: старость
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close