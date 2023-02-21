Захарова Татьяна Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти21.05.1864
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1822
Сын: Захаров Андрей Кондратьевич
Отец ребёнка: Захаров Кондратий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Евдокия Кандратьевна
Отец ребёнка: Захаров Кондратий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Между 1834 и 1840 ст.
Дочь: Акилина Кандратьевна
Отец ребёнка: Захаров Кондратий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Дорохова Александра Кондратьевна
Отец ребёнка: Захаров Кондратий Дмитриевич
Рождение ребёнка
06.07.1841 ст.
Сын: Захаров Фома Кондратьевич
Отец ребёнка: Захаров Кондратий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1842
Сын: Захаров Василий Кондратьевич
Отец ребёнка: Захаров Кондратий Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.05.1864
Причина смерти: старость
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана