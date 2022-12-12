Инозенцева (Захарова) Соломонида Кандратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Инозенцева (Захарова) Соломонида Кандратьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Захаров Кондратий Дмитриевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1871 ст.

Сын: Инозенцев Василий Стефанович

Отец ребёнка: Инозенцев Стефан Артемьевич

Шумаки, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Инозенцев Стефан Артемьевич

Место жительства
Неизвестно
Шумаки, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
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