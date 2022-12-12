Инозенцева (Захарова) Соломонида Кандратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Захаров Кондратий Дмитриевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.01.1871 ст.
Сын: Инозенцев Василий Стефанович
Отец ребёнка: Инозенцев Стефан Артемьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно