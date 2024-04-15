Волгин Григорий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
18.04.1896 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Мария Михайловна Ошлокова
Рождение ребёнка
16.04.1897 ст.
Мать ребёнка: Волгина Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
07.05.1906 ст.
Сын: Волгин Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Волгина Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
07.05.1906 ст.
Мать ребёнка: Волгина Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
04.07.1907 ст.
Дочь: Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Волгина Пелагея Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
солдат (унтер-офицер)
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно