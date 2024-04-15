Волгин Григорий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волгин Григорий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
18.04.1896 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Мария Михайловна Ошлокова
Рождение ребёнка
16.04.1897 ст.

Сын: Волгин Федор Григорьевич

Мать ребёнка: Волгина Пелагея Михайловна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
07.05.1906 ст.

Сын: Волгин Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Волгина Пелагея Михайловна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
07.05.1906 ст.

Сын: Волгин Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Волгина Пелагея Михайловна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
04.07.1907 ст.

Дочь: Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Волгина Пелагея Михайловна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волгина Пелагея Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
солдат (унтер-офицер)
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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