Волгина Пелагея Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волгина Пелагея Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
14.09.1896 ст.
Чумашки, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Анна Ивановна (Волгина) Волгина
Рождение ребёнка
16.04.1897 ст.

Сын: Волгин Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Волгин Григорий Степанович

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
07.05.1906 ст.

Сын: Волгин Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Волгин Григорий Степанович

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
07.05.1906 ст.

Сын: Волгин Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Волгин Григорий Степанович

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
04.07.1907 ст.

Дочь: Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Волгин Григорий Степанович

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волгин Григорий Степанович

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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