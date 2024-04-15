Волгина Пелагея Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
14.09.1896 ст.
Чумашки, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Анна Ивановна (Волгина) Волгина
Рождение ребёнка
16.04.1897 ст.
Отец ребёнка: Волгин Григорий Степанович
Рождение ребёнка
07.05.1906 ст.
Сын: Волгин Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Волгин Григорий Степанович
Рождение ребёнка
07.05.1906 ст.
Отец ребёнка: Волгин Григорий Степанович
Рождение ребёнка
04.07.1907 ст.
Дочь: Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Волгин Григорий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно