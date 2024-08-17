Валуева (Лысенко) Прасковья Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валуева (Лысенко) Прасковья Митрофановна

Место рождения

Борисовка

Дата рождения

07.05.1912 ст.

Дата смерти

19.11.1991

Пол

Женский

Отец

1880 г.р.

Мать

Около 1887 г.р.

Муж

1911 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1912 ст.

Отец: Лысенко (Лесенко) Митрофан Иванович

Мать: Лысенко (Кугук) Ксения Саввична

Бракосочетание
До 1934

Муж: Валуев Федор Никитич

Рождение ребёнка
25.03.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Валуев Федор Никитич

Смерть
19.11.1991
Уссурийск, Уссурийский, Приморский край

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