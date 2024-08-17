Валуева (Лысенко) Прасковья Митрофановна
Место рожденияБорисовка
Дата рождения07.05.1912 ст.
Дата смерти19.11.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1912 ст.
Бракосочетание
До 1934
Муж: Валуев Федор Никитич
Рождение ребёнка
25.03.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Валуев Федор Никитич
Смерть
19.11.1991
Уссурийск, Уссурийский, Приморский край