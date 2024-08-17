Валуев Федор Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валуев Федор Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

25.06.1963

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1934

Жена: Валуева (Лысенко) Прасковья Митрофановна

Рождение ребёнка
25.03.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валуева (Лысенко) Прасковья Митрофановна

Смерть
25.06.1963
Уссурийск, Уссурийский, Приморский край

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