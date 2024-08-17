Валуев Федор Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти25.06.1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1934
Рождение ребёнка
25.03.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Валуева (Лысенко) Прасковья Митрофановна
Смерть
25.06.1963
Уссурийск, Уссурийский, Приморский край