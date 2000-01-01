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Лысов Иван Григорьевич

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Место рождения

д. Трескичи, д. Подле речку Поломку (Орловский уезд, Рыбинская волость; Оричевский район)

Дата рождения

Вычислено 1757 ст.

Дата смерти

Около 1792 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1725 г.р.

Мать

Вычислено 1723 г.р.

Дети

Вычислено 1785 г.р.
Вычислено 1788 г.р.
Вычислено 1791 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1757 ст.

Отец: Лысов Григорий Алексеевич

Мать: Лузянина Меланья Леонтьевна

д. Трескичи, д. Подле речку Поломку (Орловский уезд, Рыбинская волость; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1785 ст.

Дочь: Лысова Соломея Ивановна

Мать ребёнка: - Ксения Васильевна

д. Трескичи, д. Подле речку Поломку (Орловский уезд, Рыбинская волость; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1788 ст.

Сын: Лысов Григорий Иванович

Мать ребёнка: - Ксения Васильевна

д. Трескичи, д. Подле речку Поломку (Орловский уезд, Рыбинская волость; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1791 ст.

Сын: Лысов Степан Иванович

Мать ребёнка: - Ксения Васильевна

д. Трескичи, д. Подле речку Поломку (Орловский уезд, Рыбинская волость; Оричевский район)
Смерть
Около 1792 ст.
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