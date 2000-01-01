Лысов Иван Григорьевич
Место рожденияд. Трескичи, д. Подле речку Поломку (Орловский уезд, Рыбинская волость; Оричевский район)
Дата рожденияВычислено 1757 ст.
Дата смертиОколо 1792 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Вычислено 1757 ст.
д. Трескичи, д. Подле речку Поломку (Орловский уезд, Рыбинская волость; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1785 ст.
Дочь: Лысова Соломея Ивановна
Мать ребёнка: - Ксения Васильевна
д. Трескичи, д. Подле речку Поломку (Орловский уезд, Рыбинская волость; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1788 ст.
Мать ребёнка: - Ксения Васильевна
д. Трескичи, д. Подле речку Поломку (Орловский уезд, Рыбинская волость; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1791 ст.
Мать ребёнка: - Ксения Васильевна
д. Трескичи, д. Подле речку Поломку (Орловский уезд, Рыбинская волость; Оричевский район)
Смерть
Около 1792 ст.