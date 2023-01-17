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- Ксения Васильевна

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Место рождения

Тырышкинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1755 ст.

Дата смерти

Около 1789 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1785 г.р.
Вычислено 1788 г.р.
Вычислено 1791 г.р.

Добавил:

ДЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1755 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Тырышкинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1785 ст.

Дочь: Лысова Соломея Ивановна

Отец ребёнка: Лысов Иван Григорьевич

д. Трескичи, д. Подле речку Поломку (Орловский уезд, Рыбинская волость; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1788 ст.

Сын: Лысов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Лысов Иван Григорьевич

д. Трескичи, д. Подле речку Поломку (Орловский уезд, Рыбинская волость; Оричевский район)
Смерть
Около 1789 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1791 ст.

Сын: Лысов Степан Иванович

Отец ребёнка: Лысов Иван Григорьевич

д. Трескичи, д. Подле речку Поломку (Орловский уезд, Рыбинская волость; Оричевский район)
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