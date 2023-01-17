- Ксения Васильевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1755 ст.
Дата смертиОколо 1789 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1755 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1785 ст.
Дочь: Лысова Соломея Ивановна
Отец ребёнка: Лысов Иван Григорьевич
д. Трескичи, д. Подле речку Поломку (Орловский уезд, Рыбинская волость; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1788 ст.
Отец ребёнка: Лысов Иван Григорьевич
д. Трескичи, д. Подле речку Поломку (Орловский уезд, Рыбинская волость; Оричевский район)
Смерть
Около 1789 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1791 ст.
Отец ребёнка: Лысов Иван Григорьевич
д. Трескичи, д. Подле речку Поломку (Орловский уезд, Рыбинская волость; Оричевский район)