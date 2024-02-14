Шарафуллин Хафиз
Место рожденияд.Аксу Буинского р-на РТ
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шарафуллин Шаукат
Мать ребёнка: Шарафуллина (Гумерова) Файзя Сабировна
Рождение ребёнка
20.08.1950
Рождение ребёнка
22.01.1953
Рождение ребёнка
11.10.1955
Рождение ребёнка
22.07.1960
Смерть
Неизвестно