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Шарафуллин Хафиз

Место рождения

д.Аксу Буинского р-на РТ

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шарафуллин Шаукат

Мать ребёнка: Шарафуллина (Гумерова) Файзя Сабировна

Рождение ребёнка
20.08.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шарафуллина (Гумерова) Файзя Сабировна

Рождение ребёнка
22.01.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шарафуллина (Гумерова) Файзя Сабировна

Рождение ребёнка
11.10.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шарафуллина (Гумерова) Файзя Сабировна

Рождение ребёнка
22.07.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шарафуллина (Гумерова) Файзя Сабировна

Смерть
Неизвестно

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