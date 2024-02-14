Шарафуллина (Гумерова) Файзя Сабировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарафуллина (Гумерова) Файзя Сабировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1866 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гумеров Сабир

Мать: Гумерова (Сабирова) Махира

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шарафуллин Шаукат

Отец ребёнка: Шарафуллин Хафиз

Рождение ребёнка
20.08.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шарафуллин Хафиз

Рождение ребёнка
22.01.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шарафуллин Хафиз

Рождение ребёнка
11.10.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шарафуллин Хафиз

Рождение ребёнка
22.07.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шарафуллин Хафиз

Смерть
Неизвестно

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