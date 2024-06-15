Протопопова (Цыбина) Марина Павловна 1747 — найти родственников по фамилии на Familio
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Протопопова (Цыбина) Марина Павловна

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Цыбин Павел Иванов

Мать: Цыбина Авдотья Феофановна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Протопопов Федор Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
купеческая дочь
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
1766

Муж: не указан

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
01.01.1767

Сын: Протопопов Василий Федорович

Отец ребёнка: Протопопов Федор Иванов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Протопопов Иван Федорович

Отец ребёнка: Протопопов Федор Иванов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Протопопов Семен Федорович

Отец ребёнка: Протопопов Федор Иванов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Протопопов Дмитрий Федорович

Отец ребёнка: Протопопов Федор Иванов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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