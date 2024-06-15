Протопопова (Цыбина) Марина Павловна
Место рождения
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Цыбин Павел Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
купеческая дочь
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1766
Муж: не указан
Рождение ребёнка
01.01.1767
Сын: Протопопов Василий Федорович
Отец ребёнка: Протопопов Федор Иванов
Рождение ребёнка
1768
Сын: Протопопов Иван Федорович
Отец ребёнка: Протопопов Федор Иванов
Рождение ребёнка
1777
Сын: Протопопов Семен Федорович
Отец ребёнка: Протопопов Федор Иванов
Рождение ребёнка
1782
Сын: Протопопов Дмитрий Федорович
Отец ребёнка: Протопопов Федор Иванов
Смерть
Неизвестно