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Козлов Владимир Наумович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.12.1935

Дата смерти

26.04.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1935

Отец: Козлов Наум Кононович

Мать: не указана

Бракосочетание
04.05.1958

Жена: Козлова (Легонькова) Нина Васильевна

Рождение ребёнка
19.06.1959

Дочь: Осипова (Козлова) Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Козлова (Легонькова) Нина Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.10.1963

Дочь: Бондаренко (Козлова) Наталия Владимировна

Мать ребёнка: Козлова (Легонькова) Нина Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
26.04.2020

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