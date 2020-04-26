Козлов Владимир Наумович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.12.1935
Дата смерти26.04.2020
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1935
Отец: Козлов Наум Кононович
Мать: не указана
Бракосочетание
04.05.1958
Рождение ребёнка
19.06.1959
Дочь: Осипова (Козлова) Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Козлова (Легонькова) Нина Васильевна
Рождение ребёнка
11.10.1963
Дочь: Бондаренко (Козлова) Наталия Владимировна
Мать ребёнка: Козлова (Легонькова) Нина Васильевна
Смерть
26.04.2020