Козлова (Легонькова) Нина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.01.1937
Дата смерти29.08.2014
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1937
Бракосочетание
04.05.1958
Рождение ребёнка
19.06.1959
Дочь: Осипова (Козлова) Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Козлов Владимир Наумович
Рождение ребёнка
11.10.1963
Дочь: Бондаренко (Козлова) Наталия Владимировна
Отец ребёнка: Козлов Владимир Наумович
Смерть
29.08.2014