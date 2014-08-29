Козлова (Легонькова) Нина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Легонькова) Нина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1937

Дата смерти

29.08.2014

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1937

Отец: Легоньков Василий Егорович

Мать: Легонькова Анна Освальдовна

Бракосочетание
04.05.1958

Муж: Козлов Владимир Наумович

Рождение ребёнка
19.06.1959

Дочь: Осипова (Козлова) Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Козлов Владимир Наумович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.10.1963

Дочь: Бондаренко (Козлова) Наталия Владимировна

Отец ребёнка: Козлов Владимир Наумович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
29.08.2014

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