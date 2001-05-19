Давудов Магомед Мусаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.04.1959
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1959
Рождение ребёнка
25.10.1985
Дочь: Давудова Нупайсат Магомедовна
Мать ребёнка: Магомедова Патимат Нурмагомедовна
Рождение ребёнка
19.05.2001
Мать ребёнка: Давудова Рупият Гаджиевна
Рождение ребёнка
31.12.2003
Сын: Давудов Гаджи Магомедович
Мать ребёнка: Давудова Рупият Гаджиевна
Рождение ребёнка
08.09.2006
Дочь: Давудова Муминат Магомедовна
Мать ребёнка: Давудова Рупият Гаджиевна
Рождение ребёнка
10.01.2010
Дочь: Давудова Зайнаб Магомедовна
Мать ребёнка: Давудова Рупият Гаджиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно