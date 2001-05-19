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Давудов Магомед Мусаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.04.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1959

Отец: Давудов Муса (Ругуджа)

Мать: Рамазанова Узлипат (Узит) Рамазановна

Рождение ребёнка
25.10.1985

Дочь: Давудова Нупайсат Магомедовна

Мать ребёнка: Магомедова Патимат Нурмагомедовна

Рождение ребёнка
19.05.2001

Сын: Давудов Муса Магомедович

Мать ребёнка: Давудова Рупият Гаджиевна

Рождение ребёнка
31.12.2003

Сын: Давудов Гаджи Магомедович

Мать ребёнка: Давудова Рупият Гаджиевна

Рождение ребёнка
08.09.2006

Дочь: Давудова Муминат Магомедовна

Мать ребёнка: Давудова Рупият Гаджиевна

Рождение ребёнка
10.01.2010

Дочь: Давудова Зайнаб Магомедовна

Мать ребёнка: Давудова Рупият Гаджиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давудова Рупият Гаджиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Магомедова Патимат Нурмагомедовна

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