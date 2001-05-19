Давудова Рупият Гаджиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давудова Рупият Гаджиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1974

Пол

Женский

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.05.2001

Сын: Давудов Муса Магомедович

Отец ребёнка: Давудов Магомед Мусаевич

Рождение ребёнка
31.12.2003

Сын: Давудов Гаджи Магомедович

Отец ребёнка: Давудов Магомед Мусаевич

Рождение ребёнка
08.09.2006

Дочь: Давудова Муминат Магомедовна

Отец ребёнка: Давудов Магомед Мусаевич

Рождение ребёнка
10.01.2010

Дочь: Давудова Зайнаб Магомедовна

Отец ребёнка: Давудов Магомед Мусаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давудов Магомед Мусаевич

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