Давудова Рупият Гаджиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.05.2001
Отец ребёнка: Давудов Магомед Мусаевич
Рождение ребёнка
31.12.2003
Сын: Давудов Гаджи Магомедович
Отец ребёнка: Давудов Магомед Мусаевич
Рождение ребёнка
08.09.2006
Дочь: Давудова Муминат Магомедовна
Отец ребёнка: Давудов Магомед Мусаевич
Рождение ребёнка
10.01.2010
Дочь: Давудова Зайнаб Магомедовна
Отец ребёнка: Давудов Магомед Мусаевич
Бракосочетание
Неизвестно