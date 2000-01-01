Давудова Нупайсат Магомедовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давудова Нупайсат Магомедовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1985

Пол

Женский

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1985

Отец: Давудов Магомед Мусаевич

Мать: Магомедова Патимат Нурмагомедовна

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