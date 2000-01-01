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Давудова Нупайсат Магомедовна
Давудова Нупайсат Магомедовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.10.1985
Пол
Женский
Отец
Давудов Магомед Мусаевич
1959 г.р.
Мать
Магомедова Патимат Нурмагомедовна
Дети
Не указаны
Добавил:
ПМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1985
Отец:
Давудов Магомед Мусаевич
Мать:
Магомедова Патимат Нурмагомедовна
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