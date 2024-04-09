Григорьев Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845 или 1836
Сын: Григорьев Василий Павлович
Мать ребёнка: Григорьева Матрена
Место жительства
1857
Сослан в каторжную работу в 1857 году
Место жительства
1858
Малое Евтюшино, Томский округ, Томская губерния
Смерть
Неизвестно