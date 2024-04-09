Григорьев Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьев Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845 или 1836

Сын: Григорьев Василий Павлович

Мать ребёнка: Григорьева Матрена

Место жительства
1857
Сослан в каторжную работу в 1857 году
Место жительства
1858
Малое Евтюшино, Томский округ, Томская губерния
Смерть
Неизвестно

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