Григорьев Василий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845 или 1836
Дата смерти14.12.1880
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1845 или 1836
Отец: Григорьев Павел
Мать: Григорьева Матрена
Рождение ребёнка
08.01.1867 или 17.01.1865 ст.
Сын: Григорьев Егор (Григорий) Васильевич
Мать ребёнка: Акулина Григорьева
Киреевск, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Смерть
14.12.1880
Под вопросом, но похоже