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Григорьев Василий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845 или 1836

Дата смерти

14.12.1880

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845 или 1836

Отец: Григорьев Павел

Мать: Григорьева Матрена

Рождение ребёнка
08.01.1867 или 17.01.1865 ст.

Сын: Григорьев Егор (Григорий) Васильевич

Мать ребёнка: Акулина Григорьева

Киреевск, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Смерть
14.12.1880
Под вопросом, но похоже

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