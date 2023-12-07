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Охотин Степан Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1670

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670

Отец: Охотин Федор Ильич

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Алымовка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1700

Сын: Охотин Дмитрий Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1708

Сын: Охотин Игнатий Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1712

Сын: Охотин Филипi Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1718

Сын: Охотин Филипii Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1723

Сын: Охотин Иванi Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1727

Сын: Охотин Федор Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1730

Сын: Охотин Иванii Степанович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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