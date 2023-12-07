Охотин Степан Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1670
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670
Отец: Охотин Федор Ильич
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Алымовка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1700
Сын: Охотин Дмитрий Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1708
Сын: Охотин Игнатий Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1712
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1718
Сын: Охотин Филипii Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1723
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1727
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1730
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно