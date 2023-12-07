Охотин Федор Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Охотин Федор Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Охотин Прокопей Федорович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Алымовка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1632

Сын: Охотин Алексей Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1670

Сын: Охотин Степан Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1673

Сын: Охотин Иван Федорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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