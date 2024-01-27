Mendrin Миндрин Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1900
Сын: Mendrin Миндрин Иван Васильевич
Мать ребёнка: Миндрина Рахилия Тимофеевна
Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение
Около 1904
Отец: Mendrin Миндрин 1-Й Сын
Мать: ?
Рождение ребёнка
1911
Сын: Mendrin Миндрин Яков Васильевич
Мать ребёнка: Миндрина Рахилия Тимофеевна
Россия, г.Сальск, Ростовская область
Рождение ребёнка
07.01.1916
Сын: Mendrin Миндрин Исай Васильевич
Мать ребёнка: Миндрина Рахилия Тимофеевна
Азербайджан Кедабекский уезд, с.Ново-Ивановка
Рождение ребёнка
07.03.1922
Сын: Mendrin Миндрин Моисей Васильевич
Мать ребёнка: Миндрина Рахилия Тимофеевна
Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Ивановка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Миндрина Рахилия Тимофеевна
село Красносельск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Миндрина Рахилия Тимофеевна
город Сумгаит
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Mendrin Миндрин Иосиф Васильевич
Мать ребёнка: Миндрина Рахилия Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Миндрина Рахилия Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно