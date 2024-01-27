Миндрина Рахилия Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
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Комментарий
Рождение ребёнка
1900
Сын: Mendrin Миндрин Иван Васильевич
Отец ребёнка: Mendrin Миндрин Василий
Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1911
Сын: Mendrin Миндрин Яков Васильевич
Отец ребёнка: Mendrin Миндрин Василий
Россия, г.Сальск, Ростовская область
Рождение ребёнка
07.01.1916
Сын: Mendrin Миндрин Исай Васильевич
Отец ребёнка: Mendrin Миндрин Василий
Азербайджан Кедабекский уезд, с.Ново-Ивановка
Рождение ребёнка
07.03.1922
Сын: Mendrin Миндрин Моисей Васильевич
Отец ребёнка: Mendrin Миндрин Василий
Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Ивановка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Mendrin Миндрин Василий
село Красносельск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Mendrin Миндрин Василий
город Сумгаит
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Mendrin Миндрин Иосиф Васильевич
Отец ребёнка: Mendrin Миндрин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Mendrin Миндрин Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно