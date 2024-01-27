Миндрина Рахилия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миндрина Рахилия Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1900

Сын: Mendrin Миндрин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Mendrin Миндрин Василий

Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение
Около 1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Mendrin Миндрин Яков Васильевич

Отец ребёнка: Mendrin Миндрин Василий

Россия, г.Сальск, Ростовская область
Рождение ребёнка
07.01.1916

Сын: Mendrin Миндрин Исай Васильевич

Отец ребёнка: Mendrin Миндрин Василий

Азербайджан Кедабекский уезд, с.Ново-Ивановка
Рождение ребёнка
07.03.1922

Сын: Mendrin Миндрин Моисей Васильевич

Отец ребёнка: Mendrin Миндрин Василий

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Ивановка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Mendrin Миндрин Василий

село Красносельск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Mendrin Миндрин Василий

город Сумгаит
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Mendrin Миндрин Иосиф Васильевич

Отец ребёнка: Mendrin Миндрин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Mendrin Миндрин Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Mendrin Миндрин Василий

Смерть
Неизвестно
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