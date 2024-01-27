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Mendrin Миндрин 1-Й Сын

Место рождения

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка Россия

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: Mendrin Миндрин Иван Яковлевич Jakow

Мать: ?

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка Россия
Рождение ребёнка
Около 1902

Сын: Mendrin Миндрин Тимофей

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1904

Сын: Mendrin Миндрин Василий

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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