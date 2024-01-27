Mendrin Миндрин 1-Й Сын
Место рожденияАзербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка Россия
Дата рожденияОколо 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1882
Отец: Mendrin Миндрин Иван Яковлевич Jakow
Мать: ?
Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка Россия
Рождение ребёнка
Около 1902
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1904
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно