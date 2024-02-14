Суздальницкий Иосиф Исаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смерти1908
ПолМужской
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ягодин Леонид
Мать ребёнка: Суздальницкая (Шлеймович) Доба
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ягодина) Надежда
Мать ребёнка: Суздальницкая (Шлеймович) Доба
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ягодин Григорий
Мать ребёнка: Суздальницкая (Шлеймович) Доба
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1895
Сын: Суздальницкий Абрам Иосифович
Мать ребёнка: Суздальницкая (Шлеймович) Доба
Рождение ребёнка
1897
Сын: Суздальницкий Давид Иосифович
Мать ребёнка: Суздальницкая (Шлеймович) Доба
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Кочмарев (Суздальницкая) Любовь Иосифовна
Мать ребёнка: Суздальницкая (Шлеймович) Доба
Смерть
1908