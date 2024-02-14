Суздальницкий Иосиф Исаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуздальницкий Иосиф Исаевич

Суздальницкий Иосиф Исаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

1908

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Суздальницкий Исай (Ицхак Янкев) (Ицхак Янкев) Мойшевич

Мать: Суздальницкая (Иосилевич) Рахель Лея Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ягодин Леонид

Мать ребёнка: Суздальницкая (Шлеймович) Доба

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ягодина) Надежда

Мать ребёнка: Суздальницкая (Шлеймович) Доба

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ягодин Григорий

Мать ребёнка: Суздальницкая (Шлеймович) Доба

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суздальницкая (Шлеймович) Доба

Рождение ребёнка
1895

Сын: Суздальницкий Абрам Иосифович

Мать ребёнка: Суздальницкая (Шлеймович) Доба

Рождение ребёнка
1897

Сын: Суздальницкий Давид Иосифович

Мать ребёнка: Суздальницкая (Шлеймович) Доба

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Кочмарев (Суздальницкая) Любовь Иосифовна

Мать ребёнка: Суздальницкая (Шлеймович) Доба

Смерть
1908

Мы используем куки для улучшения работы сайта.