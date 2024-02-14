Суздальницкая (Шлеймович) Доба — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суздальницкая (Шлеймович) Доба

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ягодин Иосиф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ягодин Леонид

Отец ребёнка: Суздальницкий Иосиф Исаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ягодина) Надежда

Отец ребёнка: Суздальницкий Иосиф Исаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ягодин Григорий

Отец ребёнка: Суздальницкий Иосиф Исаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суздальницкий Иосиф Исаевич

Рождение ребёнка
1895

Сын: Суздальницкий Абрам Иосифович

Отец ребёнка: Суздальницкий Иосиф Исаевич

Рождение ребёнка
1897

Сын: Суздальницкий Давид Иосифович

Отец ребёнка: Суздальницкий Иосиф Исаевич

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Кочмарев (Суздальницкая) Любовь Иосифовна

Отец ребёнка: Суздальницкий Иосиф Исаевич

Смерть
Неизвестно

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