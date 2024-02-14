Суздальницкая (Шлеймович) Доба
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ягодин Иосиф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ягодин Леонид
Отец ребёнка: Суздальницкий Иосиф Исаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ягодина) Надежда
Отец ребёнка: Суздальницкий Иосиф Исаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ягодин Григорий
Отец ребёнка: Суздальницкий Иосиф Исаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1895
Сын: Суздальницкий Абрам Иосифович
Отец ребёнка: Суздальницкий Иосиф Исаевич
Рождение ребёнка
1897
Сын: Суздальницкий Давид Иосифович
Отец ребёнка: Суздальницкий Иосиф Исаевич
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Кочмарев (Суздальницкая) Любовь Иосифовна
Отец ребёнка: Суздальницкий Иосиф Исаевич
Смерть
Неизвестно