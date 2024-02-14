Суздальницкий Давид Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суздальницкий Давид Иосифович

Место рождения

Забайкальская обл., Селенгинский уезд, Троицкая вол.

Дата рождения

1897

Дата смерти

1975

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Суздальницкий Иосиф Исаевич

Мать: Суздальницкая (Шлеймович) Доба

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суздальницкая (Величанская) Рахель

Военная служба
Неизвестно
Должность/Звание рядовой Воинская часть 63-й Сибирский стрелковый полк Место рождения. Губерния Забайкальская обл. Место рождения. Уезд Селенгинский уезд Место рождения. Волость Троицкая вол. Причина выбытия ранен/контужен Дата события 14.07.1917 Тип документа Карточка на прибывших (высшие чины) Архив Российский Государственный Военно-исторический архив Фонд Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат) Шкаф без номера Ящик 1112-Е Перейти к просмотру ящика Уважаемые пользователи! Если у Вас сохранились личные архивные альбомы с фотографиями времен Великой войны 1914-1918 гг., связанные с героями, событиями или полками, информация о которых размещена на портале «Памяти героев Великой войны 1914-1918 гг.» и Вы бы хотели, чтобы эти фотографии стали доступны на портале, то Вы можете сообщить нам свои контактные данные через форму обратной связи. Развернуть Смотрите также Найти однополчан
Рождение ребёнка
1930

Сын: Суздальницкий Иосиф Давидович

Мать ребёнка: Суздальницкая (Величанская) Рахель

Смерть
1975

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