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Федоров Иван Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Федоров Григорий Матвеевич

Мать: Федорова Матрона Афанасьевна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Настасья Ивановна

Мать ребёнка: Федорова Дарья Николаевна

Рождение ребёнка
?.12.1850

Дочь: Василиса Ивановна

Мать ребёнка: Федорова Дарья Николаевна

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Федорова Дарья Николаевна

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Акулина Ивановна

Мать ребёнка: Федорова Дарья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федорова Дарья Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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