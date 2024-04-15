Федоров Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Настасья Ивановна
Мать ребёнка: Федорова Дарья Николаевна
Рождение ребёнка
?.12.1850
Дочь: Василиса Ивановна
Мать ребёнка: Федорова Дарья Николаевна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Федорова Дарья Николаевна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Акулина Ивановна
Мать ребёнка: Федорова Дарья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно