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Ордин Сидор Максимович

Место рождения

д. Крадихино

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Ордин Максим Ефимович

Мать: не указана

д. Крадихино
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Мария Сидоровна

Мать ребёнка: Ордина Марфа Зиновьевна

д. Крадихино
Рождение ребёнка
1847

Сын: Ордин Максим Сидорович (Исидорович)

Мать ребёнка: Ордина Марфа Зиновьевна

д. Крадихино
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Ксения Сидоровна

Мать ребёнка: Ордина Марфа Зиновьевна

д. Крадихино
Рождение ребёнка
1868

Сын: Ордин Пётр Исидорович

Мать ребёнка: Ордина Марфа Зиновьевна

д. Крадихино
Рождение ребёнка
1870

Сын: Ордин Фёдор Исидорович

Мать ребёнка: Ордина Марфа Зиновьевна

д. Крадихино
Рождение ребёнка
1873

Сын: Ордин Назарий Исидорович

Мать ребёнка: Ордина Марфа Зиновьевна

д. Крадихино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ордина Марфа Зиновьевна

д. Крадихино
Смерть
Неизвестно
д. Крадихино
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