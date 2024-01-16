Ордин Сидор Максимович
Место рожденияд. Крадихино
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Ордин Максим Ефимович
д. Крадихино
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Мария Сидоровна
Мать ребёнка: Ордина Марфа Зиновьевна
д. Крадихино
Рождение ребёнка
1847
Сын: Ордин Максим Сидорович (Исидорович)
Мать ребёнка: Ордина Марфа Зиновьевна
д. Крадихино
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Ксения Сидоровна
Мать ребёнка: Ордина Марфа Зиновьевна
д. Крадихино
Рождение ребёнка
1868
Мать ребёнка: Ордина Марфа Зиновьевна
д. Крадихино
Рождение ребёнка
1870
Мать ребёнка: Ордина Марфа Зиновьевна
д. Крадихино
Рождение ребёнка
1873
Мать ребёнка: Ордина Марфа Зиновьевна
д. Крадихино
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ордина Марфа Зиновьевна
д. Крадихино
Смерть
Неизвестно
д. Крадихино