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Ордина Марфа Зиновьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ордин Сидор Максимович

д. Крадихино
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Мария Сидоровна

Отец ребёнка: Ордин Сидор Максимович

д. Крадихино
Рождение ребёнка
1847

Сын: Ордин Максим Сидорович (Исидорович)

Отец ребёнка: Ордин Сидор Максимович

д. Крадихино
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Ксения Сидоровна

Отец ребёнка: Ордин Сидор Максимович

д. Крадихино
Рождение ребёнка
1868

Сын: Ордин Пётр Исидорович

Отец ребёнка: Ордин Сидор Максимович

д. Крадихино
Рождение ребёнка
1870

Сын: Ордин Фёдор Исидорович

Отец ребёнка: Ордин Сидор Максимович

д. Крадихино
Рождение ребёнка
1873

Сын: Ордин Назарий Исидорович

Отец ребёнка: Ордин Сидор Максимович

д. Крадихино
Смерть
Неизвестно

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