Ордина Марфа Зиновьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
д. Крадихино
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Мария Сидоровна
Отец ребёнка: Ордин Сидор Максимович
д. Крадихино
Рождение ребёнка
1847
Сын: Ордин Максим Сидорович (Исидорович)
Отец ребёнка: Ордин Сидор Максимович
д. Крадихино
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Ксения Сидоровна
Отец ребёнка: Ордин Сидор Максимович
д. Крадихино
Рождение ребёнка
1868
Отец ребёнка: Ордин Сидор Максимович
д. Крадихино
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Ордин Сидор Максимович
д. Крадихино
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Ордин Сидор Максимович
д. Крадихино
Смерть
Неизвестно