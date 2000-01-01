Аникина Настасья Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аникина Настасья Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Аникин Ларион

Отец ребёнка: Аникин Кирилл Мартианович

Рождение ребёнка
1830

Сын: Аникин Иван Кириллович

Отец ребёнка: Аникин Кирилл Мартианович

Рождение ребёнка
1833

Сын: Аникин Кондратий Кириллович

Отец ребёнка: Аникин Кирилл Мартианович

Рождение ребёнка
1834

Сын: Аникин Василий Кириллович

Отец ребёнка: Аникин Кирилл Мартианович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аникин Кирилл Мартианович

Смерть
Неизвестно
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