Аникина Настасья Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Сын: Аникин Ларион
Отец ребёнка: Аникин Кирилл Мартианович
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Аникин Кирилл Мартианович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Аникин Кондратий Кириллович
Отец ребёнка: Аникин Кирилл Мартианович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Аникин Василий Кириллович
Отец ребёнка: Аникин Кирилл Мартианович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно