Аникин Кирилл Мартианович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смерти20.04.1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Рождение ребёнка
1826
Сын: Аникин Ларион
Мать ребёнка: Аникина Настасья Семёновна
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Аникина Настасья Семёновна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Аникин Кондратий Кириллович
Мать ребёнка: Аникина Настасья Семёновна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Аникин Василий Кириллович
Мать ребёнка: Аникина Настасья Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.04.1855
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Причина смерти: паралич