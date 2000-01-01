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Аникин Кирилл Мартианович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

20.04.1855

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Аникин Мартиан Осипович

Мать: Аникина Екатерина Максимовна

Рождение ребёнка
1826

Сын: Аникин Ларион

Мать ребёнка: Аникина Настасья Семёновна

Рождение ребёнка
1830

Сын: Аникин Иван Кириллович

Мать ребёнка: Аникина Настасья Семёновна

Рождение ребёнка
1833

Сын: Аникин Кондратий Кириллович

Мать ребёнка: Аникина Настасья Семёновна

Рождение ребёнка
1834

Сын: Аникин Василий Кириллович

Мать ребёнка: Аникина Настасья Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аникина Настасья Семёновна

Смерть
20.04.1855
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Причина смерти: паралич
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