Крауз (Шемякина) Таисия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шемякин Степан Федотович
Рождение ребёнка
1949
Сын: Крауз Владимир Гаврилович
Отец ребёнка: Крауз Гавриил Александрович
Петровск-Забайкальский, город Петровск-Забайкальский, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Крауз Гавриил Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Крауз Гавриил Александрович
Смерть
Неизвестно