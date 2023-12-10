Крауз (Шемякина) Таисия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крауз (Шемякина) Таисия Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шемякин Степан Федотович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1949

Сын: Крауз Владимир Гаврилович

Отец ребёнка: Крауз Гавриил Александрович

Петровск-Забайкальский, город Петровск-Забайкальский, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крауз Юрий Гаврилович

Отец ребёнка: Крауз Гавриил Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крауз Генадий Гаврилович

Отец ребёнка: Крауз Гавриил Александрович

Смерть
Неизвестно
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